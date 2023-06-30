Через дії РФ Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю – Моравецький

Польща має намір розмістити ядерну зброю НАТО на території своєї держави у зв’язку з тим, що Росія планує розмістити свою зброю масового ураження на території Білорусі, яка є сусідом польської держави.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, після закінчення саміту лідерів ЄС.

– У зв’язку з наміром Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing, – сказав він.

Прем’єр-міністр також повідомив, що Польща не погодилася на саміті Європейської Ради ухвалити висновок про переселення мігрантів.

Моравецький взяв участь у пресконференції, де його запитали про участь Польщі в програмі з розповсюдження ядерної зброї.

Глава уряду Польщі підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.

– Остаточне рішення залежатиме від наших американських партнерів і союзників по НАТО. Ми заявляємо про своє бажання діяти швидко щодо цього, – сказав він.

Він додав, що “ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нарощує загрози різного роду”.

Nuclear Sharing – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам НАТО, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерного стримування ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Джерело: Polsat News

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