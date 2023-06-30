Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
У Броварах чоловік під час масажу зґвалтував 15-річного підлітка – йому повідомили про підозру
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Через дії РФ Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю – Моравецький

Матеуш Моравецький
Фото: Офіс президента

Польща має намір розмістити ядерну зброю НАТО на території своєї держави у зв’язку з тим, що Росія планує розмістити свою зброю масового ураження на території Білорусі, яка є сусідом польської держави.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю, після закінчення саміту лідерів ЄС.

– У зв’язку з наміром Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, ми просимо НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing, – сказав він.

Прем’єр-міністр також повідомив, що Польща не погодилася на саміті Європейської Ради ухвалити висновок про переселення мігрантів.

Моравецький взяв участь у пресконференції, де його запитали про участь Польщі в програмі з розповсюдження ядерної зброї.

Глава уряду Польщі підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.

– Остаточне рішення залежатиме від наших американських партнерів і союзників по НАТО. Ми заявляємо про своє бажання діяти швидко щодо цього, – сказав він.

Він додав, що “ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нарощує загрози різного роду”.

Nuclear Sharing – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам НАТО, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерного стримування ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Читайте також
Нічого, крім гучної риторики. США не бачать готовності РФ застосувати ядерну зброю чи підірвати ЗАЕС
Через дії РФ Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю – Моравецький

Джерело: Polsat News

Білорусь, Матеуш Моравєцький, Польща, Росія, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Все злетіло у повітря: у РФ стався вибух на нафтогазовидобувному управлінні
Через дії РФ Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю – Моравецький
ЄС думає накласти податки на кошти Центробанку РФ, щоб передати їх Україні – Bloomberg
Україна ЄС
Загрози наступу РФ на північному кордоні України зараз немає – Наєв
Сергій Наєв
ЄС продовжив економічні санкції проти РФ ще на 6 місяців – ЗМІ
Через дії РФ Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю – Моравецький
Чи націоналізує Кремль ПВК Вагнера: версія ISW
ПВК Вагнера - бунт в РФ
Відео
Подорожі
Водоспади, термальні джерела, зелені садиби – як і де відпочити на Закарпатті

Де відпочити на Закарпатті, що подивитися і яка вартість садиб – у матеріалі.

Світлана Ковбиця, Каріна Зуєва
Ігнорування не допоможе: Нафтогаз знає, як змусити РФ відплатити за збитки в Криму
Через дії РФ Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю – Моравецький
Мистецтво, яке не просто надихає: PinchukArtCentre презентував одразу три виставки
PinchukArtCentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (30.06.2023)
Через дії РФ Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю – Моравецький
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (30.06.2023)
Через дії РФ Польща хоче розмістити на своїй території ядерну зброю – Моравецький
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь