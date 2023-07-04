Повышение минимальной зарплаты в Польше: как изменится оплата для украинцев с 1 июля

С 1 июля произошло второй за год рост минимальных зарплат в Польше. Это означает, что минимальные оклады и почасовые ставки для украинцев в Польше также выросли на от 110 злотых брутто (почти на 1 тыс. грн) до 3,6 тыс. злотых брутто (ориентировочно 2 783 злотых нетто — примерно 25,3 тыс. грн) для тех, кто работает по трудовому договору.

Минимальная ставка в час для работающих по договору поручения сейчас составляет 23,50 злотого брутто (210 грн). В месяц это соответственно 4,7-5,8 тыс. злотых (ориентировочно 42,6-53,2 тыс. грн), в зависимости от количества отработанных часов, сообщают в Миграционной платформе EWL.

Больше всего вакансий для украинцев без обязательного знания польского языка и опыта сейчас предлагают в сфере логистики (работа с комплектацией и упаковкой посылок на складах одежды и продуктовых складах). Такие вакансии есть на территории всей страны.

Больше всего их в Нижнесилезском (с центром во Вроцлаве), Поморском (Гданьск), Великопольском (Познань) и Мазовецком (Варшава) воеводствах. В среднем можно заработать от 5,5 до 6,8 тыс. злотых (49,8-61,6 тыс.грн) в зависимости от количества рабочих часов.

Много работы на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Речь идет об упаковке яиц, изготовлении сосисок или производстве другой мясной продукции. Предприятия, которые предлагают такую работу, расположены преимущественно в Великопольском воеводстве.

Также есть вакансии на предприятиях рыбной переработки в основном в Поморском регионе (Гданьск).

Ближе к границе с Германией и Словакией украинцам предлагают вакансии на предприятиях машиностроительной отрасли. Это воеводства с центрами во Вроцлаве и Катовице.

Польская экономика сталкивается с дефицитом кадров, поэтому одной из самых востребованных вакансий в Польше является рекрутер — человек, который занимается поиском и привлечением кадров.

— Это работа, которую можно выполнять онлайн из Украины или Польши как дополнительный заработок. За нее платят от 1 до 50 тыс. злотых (от 9 до 453 тыс. грн). Кадровые агентства готовы тратить средства на обучение рекрутеров и предлагают различные бонусы. Все потому, что польские предприятия имеют заказы, а рабочих рук не хватает из-за недостатка мужчин и миграции украинцев в другие страны Европы, где они тоже имеют упрощенный доступ к рынку труда. Своими ресурсами Польша не может справиться — уровень безработицы в стране остается низким, — рассказала директор департамента рекрутации Миграционной платформы EWL Марьяна Семенюк.

По данным Главного статистического управления Польши, уровень безработицы в мае составил 5,1%. Евростат в апреле фиксировал в Польше наравне с Чехией самый низкий уровень безработицы в Европе — 2,7%.

Так с начала года минимальная зарплата в Польше выросла почти на 600 злотых. В этом году размер минимального оклада в Польше уже увеличивали в январе — до 3 490 с 3 010 злотых брутто.

Повышение также влияет на надбавки за работу в ночное время, оплату парковки, пособие по беременности и родам, больничные или выходное пособие. Все эти выплаты рассчитываются на основе национального минимума.

В 2024 году снова ожидается двойное повышение минимальной заработной платы в Польше. Сначала размер минималки вырастет в январе до 4 242 злотых брутто по трудовому договору (38,5 тыс. грн) и 27,70 злотого брутто почасово (249 грн). А потом — в июле 2024 года до 4,3 тыс. злотых брутто (почти 39 тыс. грн) и 28,10 злотого брутто почасово (253 грн).

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