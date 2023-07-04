Підвищення мінімальної зарплати у Польщі: як зміниться оплата для українців з 1 липня

З 1 липня відбулося друге за рік зростання мінімальних зарплат у Польщі. Це означає, що мінімальні оклади та погодинні ставки для українців у Польщі також зросли на від 110 злотих брутто (майже на 1 тис. грн) до 3,6 тис. злотих брутто (орієнтовно 2 783 злотих нетто – приблизно 25,3 тис. грн) для тих, хто працює за трудовим договором.

Мінімальна ставка на годину для працівників за договором доручення нині становить 23,50 злотого брутто (210 грн). У місяць це відповідно 4,7-5,8 тис. злотих (орієнтовно 42,6-53,2 тис. грн), залежно від кількості відпрацьованих годин, повідомляють у Міграційній платформі EWL.

Найбільше вакансій для українців без обов’язку знання польської мови та досвіду наразі пропонують у сфері логістики (робота з комплектацією та пакуванням посилок на складах одягу та продуктових складах). Такі вакансії є на території всієї країни.

Найбільше їх у Нижньосілезькому (із центром у Вроцлаві), Поморському (Ґданськ), Великопольському (Познань) і Мазовецькому (Варшава) воєводствах. У середньому можна заробити від 5,5 до 6,8 тис. злотих (49,8-61,6 тис.грн) залежно від кількості робочих годин.

Багато роботи на підприємствах харчової та переробної промисловості. Йдеться про пакування яєць, виготовлення сосисок чи виробництво іншої м’ясної продукції. Підприємства, які пропонують таку роботу, розташовані переважно у Великопольському воєводстві.

Також є вакансії на підприємствах рибної переробки здебільшого у Поморському регіоні (Ґданськ).

Ближче до кордону з Німеччиною та Словаччиною українцям пропонують вакансії на підприємствах машинобудівної галузі. Це воєводства з центрами у Вроцлаві та Катовіце.

Польська економіка стикається з дефіцитом кадрів, тому однією з найзатребуваніших вакансій у Польщі є рекрутер – людина, яка займається пошуком і залученням кадрів.

– Це робота, яку можна виконувати онлайн з України чи Польщі як додатковий заробіток. За неї платять від 1 до 50 тис. злотих (від 9 до 453 тис. грн). Кадрові агенції готові витрачати кошти на навчання рекрутерів і пропонують різні бонуси. Все через те, що польські підприємства мають замовлення, а робочих рук не вистачає через нестачу чоловіків і міграцію українців до інших країн Європи, де вони теж мають спрощений доступ до ринку праці. Своїми ресурсами Польща не може впоратися – рівень безробіття у країні залишається низьким, – розповіла директорка департаменту рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

За даними Головного статистичного управління Польщі, рівень безробіття в травні становив 5,1%. Євростат у квітні фіксував у Польщі нарівні з Чехією найнижчий рівень безробіття в Європі – 2,7%.

Так від початку року мінімальна зарплата у Польщі зросла майже на 600 злотих. У цьому році розмір мінімального окладу в Польщі вже збільшували у січні – до 3 490 із 3 010 злотих брутто.

Підвищення також впливає на надбавки за роботу в нічний час, оплату паркування, допомогу з вагітності та пологів, лікарняні або вихідну допомогу. Всі ці виплати розраховуються на основі національного мінімуму.

У 2024 році знову очікується подвійне підвищення мінімальної заробітної плати у Польщі. Спочатку розмір мінімалки зросте у січні до 4 242 злотих брутто за трудовим договором (38,5 тис. грн) і 27,70 злотого брутто погодинно (249 грн). А потім – у липні 2024 року до 4,3 тис. злотих брутто (майже 39 тис. грн) і 28,10 злотого брутто погодинно (253 грн).

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