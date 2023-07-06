Польша обещает “адекватный” ответ в случае теракта РФ на ЗАЭС

Если Россия нанесет удар по Запорожской атомной электростанции, Польша отреагирует соответствующим образом.

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, пишет Rzeczpospolita.

— Это будет совершенно новая ситуация. Поэтому мы будем реагировать адекватно, — сказал он.

Министр отметил, что применение такого оружия или обращение к такому шантажу создаст совершенно новую ситуацию не только в Украине, но коснется и большей части территории НАТО.

— Поэтому это потребует соответствующей реакции. И не ждите, что я вам скажу, каким именно будет этот ответ, — добавил он.

Ранее в Польше заявили, что считают маловероятным использование Россией ядерного оружия, но этот сценарий нельзя исключать полностью.

Источник: Rzeczpospolita

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