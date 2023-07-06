Враг пытается наступать: в ВСУ рассказали о ситуации на Лиманском направлении
Российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия на Лиманском направлении.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник пресс-службы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский.
Он отметил, что украинские военные сдерживают врага и не дают ему продвинуться.
— Подразделения армии РФ пытаются “прощупать” нас, хотят отвлечь от контрнаступления. Пытаются где-то прорваться. Но мы удачно все это пресекаем, — сказал Зелинский.
Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении.
Украинские воины наносят врагу огромные потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.