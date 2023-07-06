Враг пытается наступать: в ВСУ рассказали о ситуации на Лиманском направлении

Российские оккупанты пытаются проводить наступательные действия на Лиманском направлении.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил начальник пресс-службы 63 отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский.

Он отметил, что украинские военные сдерживают врага и не дают ему продвинуться.

— Подразделения армии РФ пытаются “прощупать” нас, хотят отвлечь от контрнаступления. Пытаются где-то прорваться. Но мы удачно все это пресекаем, — сказал Зелинский.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении.

Украинские воины наносят врагу огромные потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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