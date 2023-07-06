Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Польща обіцяє “адекватну” відповідь у разі теракту РФ на ЗАЕС
Якщо Росія завдасть удару по Запорізькій атомній електростанції, Польща відреагує відповідним чином.
Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, пише Rzeczpospolita.
– Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно, – сказав він.
Міністр зазначив, що застосування такої зброї або звернення до такого шантажу створить абсолютно нову ситуацію не лише в Україні, а й торкнеться більшості території НАТО.
– Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь, – додав він.
Раніше у Польщі заявили, що вважають малоймовірним використання Росією ядерної зброї, але цей сценарій не можна виключати повністю.
Джерело: Rzeczpospolita
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