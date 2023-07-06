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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Польща обіцяє “адекватну” відповідь у разі теракту РФ на ЗАЕС

Збігнєв Рау
Фото: Depositphotos

Якщо Росія завдасть удару по Запорізькій атомній електростанції, Польща відреагує відповідним чином.

Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, пише Rzeczpospolita.

– Це буде абсолютно нова ситуація. Тому ми будемо реагувати адекватно, – сказав він.

Міністр зазначив, що застосування такої зброї або звернення до такого шантажу створить абсолютно нову ситуацію не лише в Україні, а й торкнеться більшості території НАТО.

– Тому це вимагатиме відповідної реакції. І не чекайте, що я вам скажу, якою саме буде ця відповідь, – додав він.

Раніше у Польщі заявили, що вважають малоймовірним використання Росією ядерної зброї, але цей сценарій не можна виключати повністю.

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Польща обіцяє “адекватну” відповідь у разі теракту РФ на ЗАЕС

Джерело: Rzeczpospolita

Війна в Україні, ЗАЕС, Польща, Росія
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