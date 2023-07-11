Сильный пакет для Украины. Столтенберг огласил решение саммита НАТО

Сегодня, 11 июля, в Вильнюсе страны-члены НАТО приняли пакет решений из трех элементов по Украине. Среди решений – и путь Украины к членству.

По его словам, союзники согласовали пакет из трех элементов, которые приблизят Украину к НАТО. Во-первых — это новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая позволит перейти с советских к натовским стандартам тренировки военных.

Во-вторых, утвердили создание Совета Украина-НАТО — нового органа взаимодействия Украины и блока. Совет будет проводить консультации и принимать решения. Позиции Украины и блока на таких заседаниях будут равны.

— Третье — мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились убрать требование о плане действий по членству, — подчеркнул генсек.

По его словам, это должно изменить двухшаговый процесс для Украины на одношаговый. А еще Столтенберг заявил, что НАТО объявит о приглашении Украине присоединиться к военному союзу, когда наконец согласуют условия.

По мнению генсека, это сильный пакет для Украины и четкий путь к членству.

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