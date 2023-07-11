Сильний пакет для України. Столтенберг оголосив рішення саміту НАТО

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі країни-члени НАТО ухвалили пакет рішень із трьох елементів щодо України. Серед рішень і шлях України до членства.

Про це генсек НАТО заявив на пресконференції за підсумком першого дня саміту.

За його словами, союзники погодили пакет із трьох елементів, які наблизять Україну до НАТО.

По-перше – це нова багаторічна програма підтримки для України, яка дозволить перейти з радянських до натівських стандартів тренування військових.

По-друге, затвердили створення Ради Україна-НАТО – нового органу взаємодії України і блоку. Рада буде проводити консультації та ухвалюватиме рішення. Позиції України та НАТО на таких засіданнях будуть рівні.

– Третє – ми підтвердили, що Україна стане членом НАТО, і погодились прибрати вимогу про план дій щодо членства, – наголосив генсек.

За його словами, це має змінити двокроковий процес для України на однокроковий. А ще Столтенберг заявив, що НАТО оголосить про запрошення Україні приєднатися до НАТО, коли союзники погодять умови.

На думку генсека, це сильний пакет для України і чіткий шлях до членства.

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