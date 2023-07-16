Домой удалось вернуть только 383 украинских детей — омбудсмен
В Украину удалось вернуть 383 детей, которых принудительно вывезли российские военные с временно оккупированной территории в РФ. Страна-агрессор не предоставляет никакой информации об украинских детях, которых незаконно депортировали.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с первыми леди Украины Еленой Зеленской и Южной Кореи Ким Кон Хи, которые посетили Центр защиты прав ребенка.
— На родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. РФ не предоставляет информации о наших детях, не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись, — утверждает украинский омбудсмен.
Лубинец отмечает, что Россия нарушает права украинских детей. Несовершеннолетних принудительно депортируют, некоторые же погибают в результате ракетных и дроновых атак прокремлевских войск.
Омбудсмен рассказал, что сейчас осуществляется опрос и фиксация военных преступлений российскими военными против украинских детей.
Также сейчас Украина работает над тем, чтобы обеспечить комплекс социальных услуг, включая полное медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение, временное жилье, социально-психологическую реабилитацию ребенка и членов его семьи.
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