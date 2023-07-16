Додому вдалося повернути лише 383 українських дітей – омбудсмен

В Україну вдалося повернути 383 дітей, яких примусово вивезли російські військові з тимчасово окупованої території до РФ. Країна-агресор не надає жодної інформації про українських дітей, яких незаконно депортували.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з першими леді України Оленою Зеленською та Південної Кореї Кім Кон Хі, які відвідали Центр захисту прав дитини.

– На батьківщину вдалося повернути тільки 383 українські дитини. РФ не надає інформації про наших дітей, не зацікавлена в тому, щоб сім’ї возз’єднувалися, – стверджує український омбудсмен.

Лубінець наголошує, що Росія порушує права українських дітей. Неповнолітніх примусово депортують, деякі ж гинуть внаслідок ракетних та дронових атак прокремлівських військ.

Омбудсмен розповів, що наразі здійснюється опитування та фіксація воєнних злочинів російськими військовими проти українських дітей.

Також нині Україна працює над тим, щоб забезпечити комплекс соціальних послуг, включаючи повне медичне обслуговування, матеріально-технічне забезпечення, тимчасове житло, соціально-психологічну реабілітацію дитини та членів її родини.

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