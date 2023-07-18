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Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мир пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений и это не предел

спека люди у воді
Фото: Unsplash

На прошлой неделе с 3 по 10 июля мир пережил самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Метеорологи говорят, что впереди будет еще жарче. Об этом пишет газета The Guardian.

Аномальную жару в Греции, Испании, Италии, Хорватии и многих других странах спровоцировало повышение уровня углекислого газа в атмосфере и необычная полоса сильных ветров, которая зависла высоко над Атлантикой.

В Европе объявлен красный уровень опасности; в Хорватии, на побережье Адриатического моря и в Наварре в Испании бушуют лесные пожары; туристические объекты, такие как Акрополь, были закрыты из-за того, что температура подскочила до отметки в 40ºС.

На прошлой неделе Всемирная метеорологическая организация сообщила, что Земля не переживала ничего подобного с момента начала инструментальных измерений температуры воздуха в 1850-х годах.

— Мы находимся на неизведанной территории, и это тревожная новость для планеты, — сказал профессор и директор климатических служб ВМО Кристофер Гьюитт.

По мнению научного сотрудника радиации университета Лейпцига Карстена Хауштайна, существует вероятность, что июль будет самым жарким месяцем за всю историю.

Кроме того, на жару влияет погодное явление Эль-Ниньо, которое климатологи начали фиксировать с апреля. Это явление добавляет около 0,2°C к средней глобальной температуре.

Эль-Ниньо — это периодическое климатическое событие, которое возникает, когда смещается циркуляция экваториальной части Тихого океана и его температура повышается, вызывая тепловое воздействие по всему миру.

Ученые указывают, что это повышение температуры является мизерным по сравнению с 1,2°C, которые наблюдаются в результате изменения климата со времен промышленной революции. Если добавить к этому потепление, вызванное человеком, то новый глобальный температурный рекорд, вероятно, будет установлен уже в следующем году.

Многие ученые предупреждают, что уже в этом или следующем году мировая температура может превысить порог в 1,5°C, установленный МГЭИК как верхний предел роста глобального потепления. Если это произойдет, то может привести к необратимым изменениям в мировых погодных условиях.

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Источник: The Guardian
Зміна клімату, Погода, Погода у світі
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