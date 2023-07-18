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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світ пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень і це не межа

спека люди у воді
Фото: Unsplash

Минулого тижня з 3 до 10 липня світ пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. Метеорологи кажуть, що попереду буде ще спекотніше. Про це пише газета The Guardian.

Аномальну спеку в Греції, Іспанії, Італії, Хорватії та багатьох інших країнах спровокувало підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері та незвична смуга сильних вітрів, що зависла високо над Атлантикою.

У Європі оголошено червоний рівень небезпеки; в Хорватії, на узбережжі Адріатичного моря та в Наваррі в Іспанії вирують лісові пожежі; туристичні об’єкти, такі як Акрополь, були закриті через те, що температура підскочила до позначки 40ºС.

Минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що Земля не переживала нічого подібного з моменту початку інструментальних вимірювань температури повітря у 1850-х роках.

— Ми перебуваємо на незвіданій території, і це тривожна новина для планети, – сказав професор та директор кліматичних служб ВМО Крістофер Гьюітт.

На думку наукового співробітника радіації університету Лейпцига Карстена Гауштайна, існує ймовірність, що липень буде найспекотнішим місяцем за всю історію.

Крім того, на спеку вливає погодне явище Ель-Ніньо, яке кліматологи почали фіксувати з квітня. Це явище додає близько 0,2°C до середньої глобальної температури.

Ель-Ніньо – це періодична кліматична подія, яка виникає, коли зміщується циркуляція екваторіальної частини Тихого океану і його температура підвищується, спричиняючи тепловий вплив по всьому світу.

Науковці вказують, що це підвищення температури є мізерним порівняно з 1,2°C, які спостерігаються внаслідок зміни клімату з часів промислової революції. Якщо додати до цього потепління, спричинене людиною, то новий глобальний температурний рекорд, ймовірно, буде встановлено вже наступного року.

Багато вчених попереджають, що вже цього або наступного року світова температура може перевищити поріг у 1,5°C, встановлений МГЕЗК як верхня межа зростання глобального потепління. Якщо це станеться, то може призвести до незворотних змін у світових погодних умовах.

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Джерело: The Guardian
Зміна клімату, Погода, Погода у світі
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