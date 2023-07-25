Как спецслужбы РФ следят за властями Молдовы через антенны на посольстве России — расследование

На крыше посольства РФ в Молдове растет количество тарелок и устройств для слежения. Особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

Об этом говорится в расследовании Jurnal TV и The Insider.

Отмечается, что слежка была замечена накануне Евросаммита, который прошел 1 июня, а также в мае после хакерской атаки на правительственные сети Молдовы, когда кипы секретных документов оказались в руках злоумышленников.

Журналистам удалось идентифицировать людей на крыше посольства: ими оказались засекреченные офицеры связи из ГУР Генштаба РФ и Службы внешней разведки.

Отмечается, что они были тесно связаны с хакерскими группировками, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Хиллари Клинтон.

14 мая на крыше жилого корпуса российского посольства в Кишиневе был замечен сотрудник ГРУ Павел Якунин.

В расследовании предполагают, что его действия могли быть связаны с Евросаммитом и хакерской атакой на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИД и Службы информационных технологий и кибербезопасности, в результате чего произошла утечка почти всех закрытых переписок высокопоставленных чиновников, некоторых силовых ведомств и другая конфиденциальная информация.

По данным источника The Insider в пограничной службе Молдовы, страну посещали Сергей Сарапулов, Сергей Королев, Игорь Науменко, Александр Миронов, Константин Валдай, Александр Кошуренко и Александр Чикуров. Все они служат в радиоразведке ГРУ, а некоторые являются специалистами по прослушиванию телефонов или взлому компьютерных сетей.

Молдавские журналисты из Jurnal TV отметили: как только из Москвы прибывает очередная партия “туристов”, на крыше посольства сразу начинается “суета с антеннами”.

Всего насчитали 28 тарелок, передающих или принимающих устройств, установленных на крышах посольства и соседнего здания, где проживают дипломаты и техперсонал.

Отмечается, что это гораздо больше, чем у рекордсмена по количеству антенн — посольства РФ в Бельгии, где установлено 17 антенн.

По данным расследования, офицерами-связистами и “слушателями” в Кишиневе командует Александр Васинович. Он часто появляется на крыше посольства и дает указания подчиненным.

Специалисты по кибербезопасности, с которыми общались журналисты, предположили, что таинственными пассажирами в автомобилях, скорее всего, были члены группировок хакеров APT28 или APT29, тесно связанных со спецслужбами РФ.

Члены группировок APT28 или APT29 ранее атаковали Белый дом, министерства иностранных дел Чехии, Польши, Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Украины, Норвегии и Нидерландов, министерства обороны Дании, Италии, Германии, штаб-квартиры НАТО, ОБСЕ, МОК, WADA и другие.

Источник в Пограничной службе Молдовы сообщил, что жены некоторых офицеров разведки РФ подозрительно часто летают в Москву и обратно. Чаще всего в ручной клади находятся 5-6 флешек и жесткие диски. В ведомстве предположили, что этих женщин используют в качестве курьеров для перевозки “слишком тяжелых файлов”.

Реакция МИД Молдовы

В связи с этой информацией посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы.

— Считаем абсолютно неприемлемыми любой шпионаж и иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы, представляющие прямой вызов и угрозу суверенитету и национальной безопасности нашего государства, — добавили в МИД Молдовы, пишет NewsMaker.

Фото: Посольство РФ в Молдови/Facebook

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