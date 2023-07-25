Як спецслужби РФ стежать за владою Молдови через антени на посольстві Росії – розслідування

На даху посольства РФ у Молдові збільшується кількість тарілок і пристроїв для стеження. Особливо часто рух на даху відбувається перед виборами президента, парламенту чи візитами до Молдови іноземних делегацій.

Про це йдеться у розслідуванні Jurnal TV та The Insider.

Зазначається, що стеження було помічено напередодні Євросаміту, що пройшов 1 червня, а також у травні після хакерської атаки на урядові мережі Молдови, коли стоси секретних документів опинилися у руках зловмисників.

Журналістам вдалося ідентифікувати людей на даху посольства: ними виявилися засекречені офіцери зв’язку з ГУР Генштабу РФ та Служби зовнішньої розвідки.

Зазначається, що вони були тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями, які зламували пошту Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та Гілларі Клінтон.

14 травня на даху житлового корпусу російського посольства в Кишиневі було помічено співробітника ГРУ Павла Якуніна.

У розслідуванні припускають, що його дії могли бути пов’язані з Євросамітом і хакерською атакою на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС і Служби інформаційних технологій і кібербезпеки, у результаті чого стався витік майже всіх закритих листувань високопосадовців, деяких силових відомств та інша конфіденційна інформація.

За даними джерела The Insider у прикордонній службі Молдови, країну відвідували Сергій Сарапулов, Сергій Корольов, Ігор Науменко, Олександр Миронов, Костянтин Валдай, Олександр Кошуренко та Олександр Чикуров. Всі вони служать у радіорозвідці ГРУ, а деякі є фахівцями з прослуховування телефонів або зламування комп’ютерних мереж.

Молдовські журналісти з Jurnal TV зауважили: щойно з Москви прибуває чергова партія “туристів”, на даху посольства одразу починається “метушня з антенами”.

Загалом було нараховано 28 тарілок, передавальних або приймальних пристроїв, встановлених на дахах посольства та сусідньої будівлі, де проживають дипломати та техперсонал.

Зазначається, що це набагато більше, ніж у рекордсмена за кількістю антен — посольства РФ у Бельгії, де встановлено 17 антен.

За даними розслідування, офіцерами-зв’язківцями та “слухачами” у Кишиневі командує Олександр Васинович. Він часто з’являється на даху посольства та дає вказівки підлеглим.

Фахівці з кібербезпеки, з якими спілкувалися журналісти, припустили, що таємничими пасажирами в автомобілях, найімовірніше, були члени угруповань хакерів APT28 або APT29, тісно пов’язаних зі спецслужбами РФ.

Члени угруповань APT28 або APT29 раніше атакували Білий дім, міністерства закордонних справ Чехії, Польщі, Німеччини, Італії, Латвії, Естонії, України, Норвегії та Нідерландів, міністерства оборони Данії, Італії, Німеччини, штаб-квартири НАТО, ОБСЄ, МОК, WADA та інші.

Джерело у Прикордонній службі Молдови повідомило, що дружини деяких офіцерів розвідки РФ підозріло часто літають до Москви і назад. Найчастіше в ручній поклажі є 5−6 флешок і жорсткі диски. У відомстві припустили, що цих жінок використовують як кур’єрів для перевезення “занадто важких файлів”.

Реакція МЗС Молдови

У зв’язку з цією інформацією посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали в МЗС Молдови.

– Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, що становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави, — додали в МЗС Молдови, пише NewsMaker.

Фото: Посольство РФ у Молдові/Facebook

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