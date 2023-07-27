В Алтае зацепился за электропровода и разбился вертолет Ми-8, есть жертвы
27 июля в российской Республике Алтай разбился частный вертолет Ми-8 компании Алтай Авиа.
Авиакатастрофа произошла в селе Тюнгур Усть-Коксинского района.
По предварительным данным, воздушное судно во время захода на посадку зацепилось за электрические провода, упало и загорелось.
Возгорание площадью 150 кв. м спасателям уже удалось ликвидировать.
В МЧС России сообщают, что на борту находились 13 человек, в Росавиации уточняют, что пассажиров было 15.
Известно, что шесть человек погибли.
Пострадавших, среди которых три члена экипажа, должны доставить вертолетом в Барнаул.
Источник: МЧС России
Фото: МЧС России
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