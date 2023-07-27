Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Могут ли мобилизовать, если жена – инвалид 3 группы: объясняет эксперт
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
ГУР перехватило секретный доклад для Путина, как РФ срывала зерновую сделку
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
В Москве беспилотники поразили два здания
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

В Алтае зацепился за электропровода и разбился вертолет Ми-8, есть жертвы

В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
Фото: МНС Росії
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
Фото: МНС Росії
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
Фото: МНС Росії
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8

27 июля в российской Республике Алтай разбился частный вертолет Ми-8 компании Алтай Авиа.

Авиакатастрофа произошла в селе Тюнгур Усть-Коксинского района.

Тюнгур Усть-Коксинського району Республіки Алтай

По предварительным данным, воздушное судно во время захода на посадку зацепилось за электрические провода, упало и загорелось.

Возгорание площадью 150 кв. м спасателям уже удалось ликвидировать.

В МЧС России сообщают, что на борту находились 13 человек, в Росавиации уточняют, что пассажиров было 15.

Известно, что шесть человек погибли.

Пострадавших, среди которых три члена экипажа, должны доставить вертолетом в Барнаул.

Источник: МЧС России

Фото: МЧС России

Авиакатастрофы, авіація РФ, Алтай, Вертолет, Гелікоптер, Росія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ ударила бомбой по Ковшаровке и ракетой С-300 по Великому Бурлуку: что известно
Удар КАБ-250 по Ківшарівці Харківської області 27 липня 2023
Все дроны уничтожены – ОВА о ночной атаке на Хмельницкую область
Війна в Україні, ППО
40 сбитых крылатых ракет и девять сожженных танков: потери РФ на 27 июля
Знищена техніка Росії
РФ не смогла восстановить утраченное положение в районе Старомайорского – Генштаб ВСУ
російські військові
Карта боевых действий на 27.07.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті, українська авіація
Видео
Общество
Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина

На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (26.07.2023)
В Алтае зацепился за электропровода и разбился вертолет Ми-8, есть жертвы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (26.07.2023)
В Алтае зацепился за электропровода и разбился вертолет Ми-8, есть жертвы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (26.07.2023)
В Алтае зацепился за электропровода и разбился вертолет Ми-8, есть жертвы
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (26.07.2023)
В Алтае зацепился за электропровода и разбился вертолет Ми-8, есть жертвы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь