В Алтаї зачепився за електродроти та розбився вертоліт Мі-8, є жертви
27 липня в російській Республіці Алтай розбився приватний вертоліт Мі-8 компанії Алтай Авіа.
Авіакатастрофа сталась у селі Тюнгур Усть-Коксинського району.
За попередніми даними, повітряне судно під час заходу на посадку зачепилось за електричні дроти, впало та загорілось.
Займання площею 150 кв. м рятувальникам уже вдалось ліквідувати.
У МНС Росії повідомляють, що на борту перебувало 13 осіб, у Росавіації уточнюють, що пасажирів було 15.
Відомо, що шестеро людей загинули.
Постраждалих, серед яких троє членів екіпажу, мають доставити вертольотом до Барнаула.
Джерело: МНС Росії
Фото: МНС Росії
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