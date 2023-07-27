В Алтаї зачепився за електродроти та розбився вертоліт Мі-8, є жертви

27 липня в російській Республіці Алтай розбився приватний вертоліт Мі-8 компанії Алтай Авіа.

Авіакатастрофа сталась у селі Тюнгур Усть-Коксинського району.

За попередніми даними, повітряне судно під час заходу на посадку зачепилось за електричні дроти, впало та загорілось.

Займання площею 150 кв. м рятувальникам уже вдалось ліквідувати.

У МНС Росії повідомляють, що на борту перебувало 13 осіб, у Росавіації уточнюють, що пасажирів було 15.

Відомо, що шестеро людей загинули.

Постраждалих, серед яких троє членів екіпажу, мають доставити вертольотом до Барнаула.

Джерело: МНС Росії

Фото: МНС Росії

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