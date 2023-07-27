Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Чи можуть мобілізувати, якщо дружина – інвалід 3 групи: пояснює експерт
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду
Ціллю ракетного удару РФ був Старокостянтинів на Хмельниччині – Ігнат
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

В Алтаї зачепився за електродроти та розбився вертоліт Мі-8, є жертви

В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
Фото: МНС Росії
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
Фото: МНС Росії
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
Фото: МНС Росії
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8
В Алтаї розбився вертоліт Мі-8

27 липня в російській Республіці Алтай розбився приватний вертоліт Мі-8 компанії Алтай Авіа.

Авіакатастрофа сталась у селі Тюнгур Усть-Коксинського району.

Тюнгур Усть-Коксинського району Республіки Алтай

За попередніми даними, повітряне судно під час заходу на посадку зачепилось за електричні дроти, впало та загорілось.

Займання площею 150 кв. м рятувальникам уже вдалось ліквідувати.

У МНС Росії повідомляють, що на борту перебувало 13 осіб, у Росавіації уточнюють, що пасажирів було 15.

Відомо, що шестеро людей загинули.

Постраждалих, серед яких троє членів екіпажу, мають доставити вертольотом до Барнаула.

Джерело: МНС Росії

Фото: МНС Росії

Авіакатастрофи, авіація РФ, Алтай, Вертоліт, Гелікоптер, Росія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ вгатила бомбою по Ківшарівці та ракетою С-300 по Великому Бурлуку: що відомо
Удар КАБ-250 по Ківшарівці Харківської області 27 липня 2023
Усі дрони знищено – ОВА про нічну атаку на Хмельницьку область
Війна в Україні, ППО
40 збитих крилатих ракет та дев’ять спалених танків: втрати РФ на 27 липня
Знищена техніка Росії
РФ не змогла відновити втрачене положення в районі Старомайорського – Генштаб ЗСУ
російські військові
Карта бойових дій на 27.07.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті, українська авіація
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.07.2023)
В Алтаї зачепився за електродроти та розбився вертоліт Мі-8, є жертви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (26.07.2023)
В Алтаї зачепився за електродроти та розбився вертоліт Мі-8, є жертви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)
В Алтаї зачепився за електродроти та розбився вертоліт Мі-8, є жертви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (26.07.2023)
В Алтаї зачепився за електродроти та розбився вертоліт Мі-8, є жертви
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь