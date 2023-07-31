Трамп – лидер в опросе среди республиканцев на должность кандидата в президенты – NYT

Экс-президент США Дональд Трамп является единоличным лидером среди республиканцев, опережая своего ближайшего соперника, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, на 37%.

Таковы первые опросы, проведенные в рамках президентской кампании 2024 года, сообщает газета The New York Times.

Опрос показал, что Трамп имеет решающее преимущество почти в каждой демографической группе и регионе и в каждом идеологическом крыле партии. Отмечается, что избиратели игнорируют открытые против него уголовные обвинения.

Он лидирует с большим отрывом среди мужчин и женщин, молодых и старших избирателей, умеренных и консерваторов, тех, кто ходил в колледж, и тех, кто нет, а также в городах, пригородах и сельской местности.

Отмечается, что даже республиканцы, которые мотивированы теми же вопросами, которые способствовали взлету ДеСантиса в рейтингах, такими, как борьба с “радикальной идеологией пробуждения”, отдали предпочтение 45-му президенту США.

В целом Трамп опередил Десантиса с результатом 54% против 17%. Ни один другой кандидат не превысил 3% поддержки в опросе.

Однако, кроме губернатора Флориды серьезного конкурента для Трампа не нашлось. Экс-вице-президент Майк Пенс, бывшая посол в ООН Никки Хейли и сенатор Тим Скотт из Южной Каролины набрали по 3% поддержки. А бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и предприниматель Вивек Рамасвами еще меньше — всего 2% поддержки.

В целом Трамп и ДеСантис имеют высокие общие рейтинги приверженности республиканцев — 76% и 66%. Респонденты опроса говорили, что им нравится ДеСантис и они любят Трампа. Впрочем, некоторые респонденты отмечали, что если бы выбор стоял между Трампом и ДеСантисом, то они бы выбрали последнего.

The New York Times отмечает, что каждый четвертый избиратель республиканцев среди сторонников антитрамповской фракции, но добавляет, что “вряд ли этого достаточно, чтобы сбросить Трампа с трона”.

Лишь 19% избирателей считают, что поведение Трампа после его поражения на выборах 2020 года угрожает американской демократии. И только 17% считают, что экс-президент совершил серьезные федеральные преступления, несмотря на то, что федеральное большое жюри выдвинуло ему обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и в получении целевого письма в рамках отдельного дела о вмешательстве в выборы.

Источник : NYT

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