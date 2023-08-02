Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши — что известно
Во вторник, 1 августа, Министерство обороны Польши заявило, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны во время учений.
Как сообщила пресс-служба ведомства, пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что усложнило обнаружение вертолетов радиолокационными системами.
Из-за этого утром в польской армии утверждали, что не зафиксировали нарушения воздушного пространства.
Отмечается, что режим белорусского диктатора Лукашенко ранее предупреждал Польшу об учениях.
Глава оборонного ведомства Мариуш Блащак поручил увеличить количество солдат на границе и “выделить дополнительные силы и средства”, в частности боевые вертолеты. Об инциденте сообщили НАТО.
Также в МИД Польши вызовут временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.
Министерство обороны Беларуси в свою очередь отрицает пересечение воздушной границы Польши.
В ведомстве назвали обвинения Польши “надуманными” и сделанными для “очередного оправдания наращивания сил у белорусской границы”.
Ранее фото белорусских вертолетов на территории Польши обнародовала волонтер Элиза Ковальчик.
Местные OSINT-аналитики установили, что вертолеты Ми-8 и Ми-24 пролетели над центром Беловежи, их сфотографировали местные жители.