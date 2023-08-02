Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі – що відомо

У вівторок, 1 серпня, Міністерство оборони Польщі заявило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни під час навчань.

Як повідомила пресслужба відомства, перетин кордону відбувся у районі Біловежі на дуже малій висоті, що ускладнило виявлення вертольотів радіолокаційними системами.

Через це вранці в польській армії стверджували, що не зафіксували порушення повітряного простору.

Зазначається, що режим білоруського диктатора Лукашенка раніше попереджав Польщу про навчання.

Глава оборонного відомства Маріуш Блащак доручив збільшити кількість солдатів на кордоні і “виділити додаткові сили і засоби”, зокрема бойові вертольоти. Про інцидент повідомили НАТО.

Також у МЗС Польщі викличуть тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Міністерство оборони Білорусі своєю чергою заперечує перетин повітряного кордону Польщі.

У відомстві назвали звинувачення Польщі “надуманими” та зробленими для “чергового виправдання нарощування сил біля білоруського кордону”.

Раніше фото білоруських вертольотів на території Польщі оприлюднила волонтерка Еліза Ковальчик.

Місцеві OSINT-аналітики встановили, що гелікоптери Мі-8 та Мі-24 пролетіли над центром Біловежі, їх сфотографували місцеві жителі.

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