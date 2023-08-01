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В России за сутки попытались поджечь девять военкоматов: кого задержали

коктейль молотова
Фото: Depositphotos

В России за последние сутки попытались поджечь как минимум девять зданий военкоматов.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Так, сообщается о нападениях на военкоматы в Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Калуге, Можайске, Подольске, Верхнеуральске (Челябинская область), Россоши (Воронежская область) и Копейске (Челябинская область).

Сообщается, что в большинстве случаев попытки поджога совершили женщины.

В Копейске ночью бутылку с зажигательной смесью в здание военкомата бросила 54-летняя женщина, она работает на Челябинском заводе металлоконструкций. В Верхнеуральске и Можайске за попытку поджога задержали местных жительниц. В Калуге и Казани военкоматы пытались поджечь 78-летняя и 62-летняя пенсионерки. А в Воронежской области за попытку поджога задержали учительницу истории.

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По ее словам, с ней связались мошенники, представившись сотрудниками Центробанка. Они рассказали женщине, что на ее имя пытаются оформить кредит. Далее уже под видом правоохранителей убедили женщину поджечь военкомат. Якобы там прячется мошенник.

В Санкт-Петербурге попытались поджечь военкомат на улице Чайковского. Сообщается, что неизвестный бросил в двери здания бутылки с зажигательной смесью, а затем начал таранить ворота машиной. Мужчину задержали. Известно, что он работает водителем на стоительной фирме.

Как пишут СМИ, этому мужчине звонил якобы сотрудник ФСБ по фамилии Колесников, который и предложил устроить поджог, чтобы получить из военкомата документы, связанные с Украиной.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны в Украине на территории РФ стали поджигать военкоматы, отделения полиции и другие админздания. А после объявления мобилизации осенью 2022 года количество таких случаев участилось.

По данным СМИ, по делам о поджогах задержаны 102 человека. По 31 делу уже вынесены приговоры. Попытки поджогов военкоматов российские правоохранители зачастую квалифицируют как диверсии и теракты. Статья о теракте предусматривает вплоть до пожизненного заключения.

Источник: Радио Свобода
коктейль Молотова, Росія
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