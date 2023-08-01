У Росії за добу спробували підпалити дев’ять військкоматів: кого затримали

У Росії за останню добу спробували підпалити щонайменше дев’ять будівель військкоматів.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російські Telegram-канали.

Так, повідомляється про напади на військкомати в Санкт-Петербурзі, Казані, Омську, Калузі, Можайську, Подольську, Верхньоуральську (Челябінська область), Россоші (Воронезька область) і Копейську (Челябінська область).

Повідомляється, що в більшості випадків спроби підпалу здійснили жінки.

У Копейську вночі пляшку із запальною сумішшю в будівлю військкомату кинула 54-річна жінка, вона працює на Челябінському заводі металоконструкцій. У Верхньоуральську і Можайську за спробу підпалу затримали місцевих мешканок. У Калузі та Казані військкомати намагалися підпалити 78-річна та 62-річна пенсіонерки. А у Воронезькій області за спробу підпалу затримали вчительку історії.

За її словами, з нею зв’язалися шахраї, які представилися співробітниками Центробанку. Вони розповіли жінці, що на її ім’я намагаються оформити кредит. Далі вже під виглядом правоохоронців переконали жінку підпалити військкомат. Нібито там ховається шахрай.

У Санкт-Петербурзі спробували підпалити військкомат на вулиці Чайковського. Повідомляється, що невідомий кинув у двері будівлі пляшки із запальною сумішшю, а потім почав таранити ворота машиною. Чоловіка затримали. Відомо, що він працює водієм на кошторисній фірмі.

Як пишуть ЗМІ, цьому чоловікові телефонував нібито співробітник ФСБ на прізвище Колесников, який і запропонував влаштувати підпал, щоб отримати з військкомату документи, пов’язані з Україною.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни в Україні на території РФ почали підпалювати військкомати, відділення поліції та інші адмінбудівлі. А після оголошення мобілізації восени 2022 року кількість таких випадків почастішала.

За даними ЗМІ, у справах про підпали затримано 102 особи. У 31 справі вже винесено вироки. Спроби підпалів військкоматів російські правоохоронці часто кваліфікують як диверсії і теракти. Стаття про теракт передбачає аж до довічного ув’язнення.

Джерело : Радіо Свобода

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