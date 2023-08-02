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Атака дронов на Москву разоблачает очередную ложь РФ о самой защищенной столице мира — Гетьман

Атака дронов на Москву разоблачает очередную ложь РФ о самой защищенной столице мира — Гетьман
Фото: Getty Images

ПВО Москвы дырявая, и поэтому столица РФ может быть атакована.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил военный эксперт Алексей Гетьман.

— Они (россияне, — Ред.) рассказывали, что Москва — это самая защищенная столица в мире, она может отразить любую атаку, начиная от комара, заканчивая межконтинентальной баллистической ракетой. Раз попробовали — не отбили, два попробовали… Это говорит о том, что их система ПВО вокруг Москвы — это та же ложь, как и об их другом оружии, аналогов которому нет, — говорит эксперт.

Он отметил, что ПВО должна быть способна уничтожать как баллистические ракеты, так и небольшие летательные цели.

— Если какой-то сегмент не закрыт, то это означает, что ваша ПВО дырявая, и Москва может быть атакована, — говорит он.

Также он отметил, что у Украины большое количество разновидностей дронов, и если российская ПВО сможет приспособиться ликвидировать какой-то класс, то будет применен другой.

— Это многообразие дает нам преимущество, что они не будут успевать. Это означает, что Москва находится условно под нашим огневым контролем, — добавляет он.

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Дрони, Москва, Росія
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