Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман

Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман
Фото: Getty Images

ППО Москви дірява, і тому столиця РФ може бути атакована.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив військовий експерт Олексій Гетьман.

– Вони (росіяни, – Ред.) розповідали, що Москва – це найбільш захищена столиця у світі, вона може відбити будь-яку атаку, починаючи від комара, закінчуючи міжконтинентальною балістичною ракетою. Раз спробували – не відбили, два спробували… Це каже про те, що їх система ППО навколо Москви – це та сама брехня, як і про їх іншу зброю, аналогів якій немає, – говорить експерт.

Він зазначив, що ППО повинна бути спроможна знищувати як балістичні ракети, так і невелички літальні цілі.

– Якщо якийсь сегмент не закритий, то це означає, що ваша ППО дірява, і Москва може бути атакована, – каже він.

Також він зазначив, що в України велика кількість різновидів дронів, і якщо російська ППО зможе прилаштуватися ліквідувати якийсь клас, то буде застосований інший.

– Це різноманіття дає нам перевагу, що вони не будуть встигати. Це означає, що Москва перебуває умовно під нашим вогневим контролем, – додає він.

Читайте також
Атака дронів на Москва-Сіті: що відомо, реакція України та чим це загрожує Росії
Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман

Дрони, Москва, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зруйнована адмінбудівля та бите скло в магазині: кадри нічного обстрілу Києва
Обстріл Києва 2 серпня 2023
Має переконливі характеристики: Резніков показав 10-ту модель FPV-дрона, яка стає в експлуатацію у ЗСУ
Резніков
Побита будівля морвокзалу та пошкоджений елеватор: деталі атаки на Одещину
Обстріл Одеської області 2 серпня 2023
ПАР переконує РФ поновити дію зернової угоди
зерно
Білоруські вертольоти над Польщею та переворот у Нігері: що спільного та чим це загрожує Україні
Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (02.08.2023)
Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (02.08.2023)
Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (02.08.2023)
Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (02.08.2023)
Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь