Атака дронів на Москву викриває чергову брехню РФ про найбільш захищену столицю у світі – Гетьман
ППО Москви дірява, і тому столиця РФ може бути атакована.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив військовий експерт Олексій Гетьман.
– Вони (росіяни, – Ред.) розповідали, що Москва – це найбільш захищена столиця у світі, вона може відбити будь-яку атаку, починаючи від комара, закінчуючи міжконтинентальною балістичною ракетою. Раз спробували – не відбили, два спробували… Це каже про те, що їх система ППО навколо Москви – це та сама брехня, як і про їх іншу зброю, аналогів якій немає, – говорить експерт.
Він зазначив, що ППО повинна бути спроможна знищувати як балістичні ракети, так і невелички літальні цілі.
– Якщо якийсь сегмент не закритий, то це означає, що ваша ППО дірява, і Москва може бути атакована, – каже він.
Також він зазначив, що в України велика кількість різновидів дронів, і якщо російська ППО зможе прилаштуватися ліквідувати якийсь клас, то буде застосований інший.
– Це різноманіття дає нам перевагу, що вони не будуть встигати. Це означає, що Москва перебуває умовно під нашим вогневим контролем, – додає він.
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