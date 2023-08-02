Белорусские вертолеты над Польшей и переворот в Нигере: что общего и чем это грозит Украине

Уже сейчас россияне попытаются делать две новые точки напряжения в мире — на польско-белорусской границе и в Нигере.

Об этом в Facebook написал политолог, директор Института будущего Вадим Денисенко.

— Что общего между Нигером и белорусскими вертолетами над Польшей? Оба конфликта имеют целью одну вещь: отвлечь Запад от Украины, уменьшить поставки оружия и попытаться заставить Запад садиться за стол переговоров. На этом фоне очень важно заявление США, что появление Вагнера в Польше равно применению 5 статьи НАТО, но это не значит, что после заявления резко уменьшается люфт для россиян, — пишет он.

Денисенко отмечает, что россияне будут совершать провокации из чужой страны. По его словам, будут какие-то действия на границах, поднятие ставок и обязательные угрозы ядерным оружием.

— Пока трудно понять логику Лукашенко, но она, судя по всему, сводится к двум пунктам: 1. Никакой большой войны не будет; 2. Эта ситуация — шанс для него снова стать человеком, которому жмут руки мировые лидеры. Второй пункт мало реален, но мы все помним, как Каддафи после изоляции стал лучшим другом Европы, но, правда, потом плохо кончил.

Итак, пока все выглядит так, что мы находимся в начальной точке этого конфликта, и самый вероятный сценарий: следующие пару месяцев конфликт будет нарастать, объясняет Денисенко.

Он отмечает, что вероятность серьезных боевых столкновений невелика, но есть угроза игры ядерными мускулами. При этом Украина вынуждена будет держать довольно большие резервы на севере и северо-западе, “потому что зеркальное повторение Шебекино не исключено”.

— Что касается Нигера, то эта страна дает почти треть урана от всего потребления ЕС (прежде всего для Франции). Заявление хунты о том, что они останавливают экспорт урана в Европу, и подготовка наземной операции Францией (на территории страны есть французская военная база, между прочим) создает довольно сложную ситуацию прежде всего для французов. Для Франции ввязаться в войну в Нигере, на фоне того что соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что наземную операцию рассматривают как вторжение на их территорию, может означать втягивание в серьезный конфликт в большой части Африки, — говорит Денисенко.

В частности, как утверждает политолог, россияне смогут там воевать исключительно силами ЧВК Вагнера, что является плюсом для Украины.

— Логика Путина в таких конфликтах очень проста: он дает определенную военную помощь и призывает лидера держаться до последнего (логика сработала с Мадуро и Асадом). В конце концов сейчас ему нужно выиграть время и создать поле для поднятия ставок. Теперь многое будет зависеть именно от французской армии и ее готовности к быстрому решению конфликта, — отмечает Денисенко.

Эксперт подытоживает, что к зерновой сделке, ЗАЭС и ядерному шантажу Россия добавила две точки для попыток поднятия ставок. И это, по его мнению, говорит о том, что осеннее “окно для переговоров” почти закрыто.

— Одним из важных моментов будет объявление или не объявление мобилизации под соусом помощи Беларуси. Правда, зеркальный жест должен сделать и Лукашенко, — говорит он.

Но, как бы там ни было, Украине нужно готовиться как минимум к нескольким очень важным вещам:

начнется большая информационная война в странах Запада. Суть этой войны сводится к формуле: “зачем давать столько Украине, нам надо подумать о собственной безопасности”, особенно на фоне выборов в Польше;

Украине уже сейчас нужно более активно готовиться к сложной зиме;

нужно быть готовым к объявлению Россией новой волны мобилизации сейчас (у Путина есть время до октября, дальше — выборы).

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