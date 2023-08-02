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Валентина Чорна, редактор ленты

Мировые цены на пшеницу подскочили после ночной атаки РФ на порт Измаила — Reuters

зерно
Фото: Pixabay

Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 6,5% после атаки России на порт Измаил в ночь на 2 августа.

Об этом сообщает Reuters.

— Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 4% после атаки в среду, и выросли еще примерно на 2,5% позже утром. Трейдеры снова обеспокоены ударом по глобальным поставкам из-за вытеснения с рынка Украины, одного из крупнейших мировых экспортеров, — говорится в материале.

Издание со ссылкой на “источник в промышленности” отмечает, что Измаил был основной целью атаки РФ, а уровень повреждений в порту является “серьезным”.

По данным аналитиков, вследствие срыва зерновой сделки экспорт зерна из Украины за месяц снизился на 40% по сравнению с июнем.

Атака России на Измаил означает, что Кремль “увеличивает применение силы для восстановления морской экспортной блокады Украины”, пишет Reuters.

Отмечается, что порт, расположенный через реку от Румынии, служил основным альтернативным маршрутом для экспорта зерна из Украины после того, как Россия возобновила фактическую блокаду черноморских портов в середине июля.

Напомним, ночью 2 августа российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под удар попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная.

В Измаиле повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

Также существенные разрушения претерпело трехэтажное здание морского вокзала.

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Измаил, Война в Украине, Зерно, Одесская область
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