ПВО ночью уничтожила 23 Шахеда – Воздушные силы ВСУ

Ночью 2 августа Воздушные силы ВСУ совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 23 ударных беспилотника Shahed-136/131.

Большинство Шахедов, которые россияне выпустили из российских Курска, Приморско-Ахтарска, а также мыса Чауда в Крыму, были уничтожены в Киевской и Одесской областях.

– К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области, – отметили в Воздушных силах ВСУ.

На ночной обстрел Украины уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отмечает: когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это представляет угрозу всем на всех континентах.

Россию можно и нужно остановить, если мир будет реагировать, уверен президент Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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