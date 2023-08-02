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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночью вражеские дроны повредили элеватор в Одесской области – ОВА

Дрон-камікадзе, Shahed

Ночью 2 августа российские войска направили ударные беспилотники на юг Одесской области.

Из-за вражеской атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона вспыхнули пожары, поврежден элеватор.

На данный момент, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Кипер, на месте работают все службы.

К этой минуте информации о пострадавших не поступало.

Окончательные данные и результаты боевой работы предоставит военное командование, добавляет Олег Кипер.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Кипер

Фото: ОК Юг

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Одесская область, Російська агресія, РФ
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