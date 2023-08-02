Татьяна Забожко, редактор ленты
Ночью вражеские дроны повредили элеватор в Одесской области – ОВА
Ночью 2 августа российские войска направили ударные беспилотники на юг Одесской области.
Из-за вражеской атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона вспыхнули пожары, поврежден элеватор.
На данный момент, отмечает руководитель областной военной администрации Олег Кипер, на месте работают все службы.
К этой минуте информации о пострадавших не поступало.
Окончательные данные и результаты боевой работы предоставит военное командование, добавляет Олег Кипер.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 525-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Кипер
Фото: ОК Юг
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