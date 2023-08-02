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Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Світові ціни на пшеницю підскочили після нічної атаки РФ на порт Ізмаїла – Reuters

зерно
Фото: Pixabay

Ціни на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 6,5% після атаки Росії на порт Ізмаїл в ніч проти 2 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

– Ціни на пшеницю на Чиказькій біржі підскочили на 4% після атаки в середу і зросли ще приблизно на 2,5% пізніше вранці. Трейдери знову стурбовані ударом по глобальних поставках через витіснення з ринку України, одного з найбільших світових експортерів, – йдеться у матеріалі.

Видання з посиланням на “джерело в промисловості” зазначає, що Ізмаїл був основною ціллю атаки РФ, а рівень пошкоджень в порту є “серйозним”.

За даними аналітиків, внаслідок зриву зернової угоди експорт зерна з України за місяць знизився на 40% порівняно з червнем.

Атака Росії на Ізмаїл означає, що Кремль “збільшує застосування сили для відновлення морської експортної блокади України”, пише Reuters.

Зазначається, що порт, розташований через річку від Румунії, слугував основним альтернативним маршрутом для експорту зерна з України після того, як Росія відновила фактичну блокаду чорноморських портів в середині липня.

Нагадаємо, вночі 2 серпня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапили об’єкти портової та промислової інфраструктури Дунаю.

В Ізмаїлі пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення.

Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля морського вокзалу.

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