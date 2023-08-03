Безопасность на границах и провокации со стороны Вагнера: премьер Польши встретился с президентом Литвы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке.

Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на своих границах в связи с присутствием наемников ЧВК Вагнера в Беларуси. Об этом в Twitter сообщил Гитанас Науседа.

— Присутствие наемников Вагнера в Беларуси является дополнительным фактором риска для безопасности Литвы, Польши и союзников НАТО. Мы остаемся бдительными и готовыми к любому возможному сценарию развития событий, — написал литовский лидер.

Ранее Моравецкий заявлял, что “Польша находится в состоянии постоянной угрозы провокаций и гибридных атак со стороны спецслужб Беларуси и России”, пишет RMF 24.

По словам премьера, его страна остается на постоянном контакте со своими союзниками по НАТО, в частности США и Великобританией, относительно ситуации с боевиками ЧВК Вагнера и другой “гибридной деятельности”.

Отмечается, что Сувальский перешеек является стратегически важным для восточного фланга НАТО.

Напомним, что Польша, Литва и Латвия рассматривают возможность закрытия своих границ с Беларусью в случае возникновения провокаций террористами Вагнера.

Фото: Гитанас Науседа

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