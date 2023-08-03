Безпека на кордонах і провокації з боку Вагнера: прем’єр Польщі зустрівся з президентом Литви

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою на Сувальському перешийку.

Сторони обговорили безпекову ситуацію на своїх кордонах у зв’язку з присутністю найманців ПВК Вагнера у Білорусі. Про це у Twitter повідомив Гітанас Науседа.

– Присутність найманців Вагнера у Білорусі є додатковим фактором ризику для безпеки Литви, Польщі та союзників НАТО. Ми залишаємося пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій, – написав литовський лідер.

Раніше Моравецький заявляв, що “Польща перебуває в стані постійної загрози провокацій і гібридних атак з боку спецслужб Білорусі та Росії”, пише RMF 24.

За словами прем’єра, його країна залишається на постійному контакті зі своїми союзниками по НАТО, зокрема США та Великою Британією, щодо ситуації з бойовиками ПВК Вагнера й іншої “гібридної діяльності”.

Зазначається, що Сувальський перешийок є стратегічно важливим для східного флангу НАТО.

Нагадаємо, що Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі виникнення провокацій терористами Вагнера.

Фото: Гітанас Науседа

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