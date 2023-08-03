Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Безпека на кордонах і провокації з боку Вагнера: прем’єр Польщі зустрівся з президентом Литви

Моравецький та Науседа

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою на Сувальському перешийку.

Сторони обговорили безпекову ситуацію на своїх кордонах у зв’язку з присутністю найманців ПВК Вагнера у Білорусі. Про це у Twitter повідомив Гітанас Науседа.

– Присутність найманців Вагнера у Білорусі є додатковим фактором ризику для безпеки Литви, Польщі та союзників НАТО. Ми залишаємося пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій, – написав литовський лідер.

Раніше Моравецький заявляв, що “Польща перебуває в стані постійної загрози провокацій і гібридних атак з боку спецслужб Білорусі та Росії”, пише RMF 24.

За словами прем’єра, його країна залишається на постійному контакті зі своїми союзниками по НАТО, зокрема США та Великою Британією, щодо ситуації з бойовиками ПВК Вагнера й іншої “гібридної діяльності”.

Зазначається, що Сувальський перешийок є стратегічно важливим для східного флангу НАТО.

Нагадаємо, що Польща, Литва та Латвія розглядають можливість закриття своїх кордонів із Білоруссю у разі виникнення провокацій терористами Вагнера.

Читайте також
Латвія почала підготовку прикордонного спецзагону через вагнерівців і провокації Білорусі
Латвія прапор

Фото: Гітанас Науседа

Білорусь, Литва, Матеуш Моравєцький, ПВК Вагнера, Польща
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У США відреагували на інцидент із білоруськими гелікоптерами в Польщі
Гелікоптер Мі-24
Емоції взяли гору: через що стався обмін критичними заявами між Польщею та Україною
Безпека на кордонах і провокації з боку Вагнера: прем’єр Польщі зустрівся з президентом Литви
Попит в Україні збільшується: в Європі виробники зброї шукають нових працівників
Українські військові
Латвія почала підготовку прикордонного спецзагону через вагнерівців і провокації Білорусі
Латвія прапор
МЗС Польщі викликало білоруського дипломата після порушення повітряного простору
білоруські російські військові
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
Безпека на кордонах і провокації з боку Вагнера: прем’єр Польщі зустрівся з президентом Литви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
Безпека на кордонах і провокації з боку Вагнера: прем’єр Польщі зустрівся з президентом Литви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
Безпека на кордонах і провокації з боку Вагнера: прем’єр Польщі зустрівся з президентом Литви
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
Безпека на кордонах і провокації з боку Вагнера: прем’єр Польщі зустрівся з президентом Литви
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь