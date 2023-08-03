Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Латвия начала подготовку пограничного спецотряда из-за вагнеровцев и провокаций Беларуси

Латвія прапор
Фото: Pixabay

Латвия начала подготовку специального пограничного отряда из-за прибытия наемников частной военной компании на территорию Беларуси и сообщения о нарушении воздушного пространства Польши.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс в комментарии иностранным журналистам.

Пуятс сказал, что риски безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью были высокими с тех пор, как Минск начал использовать мигрантов как инструмент гибридной войны, но теперь еще больше увеличились с приходом боевиков группы Вагнера.

Недавно белорусские вертолеты противозаконно вошли в воздушное пространство Польши. Сначала польские военные настаивали, что белорусская авиация не заходила на территорию Польши.

Но после того, как местные жители опубликовали в соцсетях фотографии самолетов с белорусскими опознавательными знаками в нескольких километрах от границы внутри Польши, Министерство обороны обнародовало заявление, в котором сообщило, что это правда.

Читайте также
Вагнеровцы возводят укрепления на полигоне в Беларуси — спутниковый снимок
База ПВК Вагнера в Білорусі

Источник: The Guardian
Беларусь, військовослужбовці, Латвия, Польша, Прикордонники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Использовал солдат для строительства своего дома: на Закарпатье разоблачили военкома
Латвия начала подготовку пограничного спецотряда из-за вагнеровцев и провокаций Беларуси
МИД Польши вызвало белорусского дипломата после нарушения воздушного пространства
білоруські російські військові
В Польше заявили, что отношения с Украиной сейчас “не самые лучшие”, потому что есть “эмоции”
Павел Яблонський
Вагнеровцы возводят укрепления на полигоне в Беларуси — спутниковый снимок
База ПВК Вагнера в Білорусі
Отпуск по семейным обстоятельствам 2023: в каких случаях предоставляется военным
Українські військові, війна в Україні, військовослужбовці, ЗСУ
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Латвия начала подготовку пограничного спецотряда из-за вагнеровцев и провокаций Беларуси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)
Латвия начала подготовку пограничного спецотряда из-за вагнеровцев и провокаций Беларуси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (02.08.2023)
Латвия начала подготовку пограничного спецотряда из-за вагнеровцев и провокаций Беларуси
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (02.08.2023)
Латвия начала подготовку пограничного спецотряда из-за вагнеровцев и провокаций Беларуси
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь