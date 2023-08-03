Латвия начала подготовку пограничного спецотряда из-за вагнеровцев и провокаций Беларуси

Латвия начала подготовку специального пограничного отряда из-за прибытия наемников частной военной компании на территорию Беларуси и сообщения о нарушении воздушного пространства Польши.

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Латвии Гунтис Пуятс в комментарии иностранным журналистам.

Пуятс сказал, что риски безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью были высокими с тех пор, как Минск начал использовать мигрантов как инструмент гибридной войны, но теперь еще больше увеличились с приходом боевиков группы Вагнера.

Недавно белорусские вертолеты противозаконно вошли в воздушное пространство Польши. Сначала польские военные настаивали, что белорусская авиация не заходила на территорию Польши.

Но после того, как местные жители опубликовали в соцсетях фотографии самолетов с белорусскими опознавательными знаками в нескольких километрах от границы внутри Польши, Министерство обороны обнародовало заявление, в котором сообщило, что это правда.

Источник : The Guardian

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