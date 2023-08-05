Идентифицировано более 60 тыс. россиян, погибших на войне в Украине – МВД

В Украине правоохранителям удалось собрать информацию и идентифицировать более 60 тыс. российских оккупантов, погибших во время войны против нашего государства.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в рамках работы над проектом Потерь.НЕТ, сообщает МВД Украины.

— Гражданское население РФ наконец-то начало узнавать об истинных цифрах погибших оккупантов. По состоянию на 4 августа на сайте Потерь.НЕТ содержится информация о 61 431 идентифицированном оккупанте, который погиб на территории Украины.

Тимченко рассказал, что посетители сайта с территории России имеют возможность проверить, содержатся ли данные их близких или родных в этой базе. После запуска проекта количество российских военных, которые сдаются в плен, значительно увеличилось, добавили в МВД.

Проект МВД Потерь.НЕТ реализован в сотрудничестве с ГУР МО, в частности, Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными (проект Хочу жить) и Нацполицией. Целью проекта является противодействие кремлевским нарративам путем донесения объективных данных о потерях РФ в войне против Украины.

Источник : МВД

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