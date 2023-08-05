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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ідентифіковано понад 60 тис. росіян, які загинули на війні в Україні – МВС

російські солдати військові
Фото: Getty Images

В Україні правоохоронцям вдалося зібрати інформацію та ідентифікувати понад 60 тис. російських окупантів, які загинули під час війни проти нашої держави.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко у межах роботи над проєктом Потерь.НЕТ, повідомляє МВС України.

– Цивільне населення РФ нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів. Станом на 4 серпня на сайті Потерь.НЕТ міститься інформація про 61 431 ідентифікованого окупанта, який загинув на території України.

Тимченко розповів, що відвідувачі сайту з території Росії мають можливість перевірити, чи містяться дані їхніх близьких або рідних у цій базі. Після запуску проєкту кількість російських військових, які здаються у полон, значно зросла, додали в МВС.

Проєкт МВС Потерь.НЕТ реалізовано у співпраці з ГУР МО, зокрема, Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими (проєкт Хочу жить) та Нацполіцією. Метою проєкту є протидія кремлівським наративам шляхом донесення об’єктивних даних щодо втрат РФ у війні проти України.

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Джерело: МВС
Війна в Україні, військовослужбовці, МВС, Росія, Смерть, Україна-Росія
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