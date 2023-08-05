Мы не допустим ошибок, которые были в 1994 году: Данилов о переговорах с США по гарантиям безопасности

Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению, которое касается предоставления гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашей страны. Это будет совсем другой документ, чем тот, который был принят в 1994 году.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона.

– Нам очень хотелось бы, чтобы это был основательный документ. Работа над этим документом уже началась. Есть понимание, что тех ошибок, которые были в 1994 году, мы точно уже не допустим. Это будет совсем другой документ, который действительно будет гарантировать безопасность для нашей страны. Работа началась заранее, но вчера были первые контакты американской и украинской стороны по этому поводу. Мы в начале сложного пути, поэтому эти документы должны принять не только США, но и другие страны, которые будут заинтересованы именно в таком развитии событий.

На уточняющий вопрос, будут ли в этих документах пункты о наличии в Украине ядерного оружия, Данилов тоже дал ответ.

— То, что касается того арсенала, который у нас забрали, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно. И не только по политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. А что касается расположения тактического и ядерного оружия, сегодня уже есть страны, которые непосредственно сами не обладают ядерным оружием, но им предоставляют по приглашению те страны, которые являются членами НАТО. Будет ли это работать в нашем случае — я сейчас сказать не могу, потому что это сложная, ответственная, тяжелая работа, чтобы мы имели подобную защиту.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства. Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО.

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