Ми не припустимося помилок, які були у 1994 році: Данілов про переговори зі США щодо безпекових гарантій

Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди, яка стосується надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої країни. Це буде зовсім інший документ, аніж той, який було ухвалено 1994 року.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону.

– Нам дуже хотілося б, щоб це був ґрунтовний документ. Робота над цим документом вже почалася. Маємо розуміння, що тих помилок, які були у 1994 році, ми точно вже не припустимося. Це буде зовсім інший документ, який дійсно гарантуватиме безпеку для нашої країни. Робота почалася заздалегідь, але вчора були перші контакти американської та української сторони з цього приводу. Ми на початку складного шляху, тому ці документи мають ухвалити не лише США, а й інші країни, які будуть зацікавлені саме в такому розвитку подій.

На уточнювальне запитання, чи будуть у цих документах пункти про наявність в Україні ядерної зброї, Данілов теж дав відповідь.

– Те, що стосується того арсеналу, який в нас забрали, будьмо реалістами, навряд чи це взагалі можливо. І не тільки з політичних питань, а й із технологічних. Це дуже складна ситуація. А що стосується розташування тактичної та ядерної зброї, то нині вже є країни, які безпосередньо самі не володіють ядерною зброєю, але їм надають за запрошенням ті країни, які є членами НАТО. Чи працюватиме це в нашому випадку – я зараз сказати не можу, тому що це складна, відповідальна, тяжка робота, щоб ми мали такий захист.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна розпочне переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.

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