Саммит в Джидде: Китай примет участие в обсуждении украинской Формулы мира

Китай примет участие в переговорах, направленных на завершение полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин. Он утверждает, что Пекин приедет по приглашению саудитов.

— Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Вэньбин отметил, что Пекин готовится отправить представителя по делам Евразии Ли Хуэя, который недавно посещал Киев и Москву.

Источник: Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China

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