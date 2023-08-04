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Юлия Захарченко, редактор ленты

Саммит в Джидде: Китай примет участие в обсуждении украинской Формулы мира

спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Getty Images

Китай примет участие в переговорах, направленных на завершение полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, которые должны состояться в Саудовской Аравии.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин. Он утверждает, что Пекин приедет по приглашению саудитов.

— Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования украинского кризиса, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

Вэньбин отметил, что Пекин готовится отправить представителя по делам Евразии Ли Хуэя, который недавно посещал Киев и Москву.

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Источник: Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China

Война в Украине, Китай, МИД, Саудівська Аравія
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