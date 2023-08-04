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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Саміт у Джидді: Китай візьме участь в обговоренні української Формули миру

спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Getty Images

Китай візьме участь у переговорах, спрямованих на завершення повномасштабної війни Російської Федерації проти України, які мають відбутися у Саудівській Аравії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін. Він стверджує, що Пекін приїде на запрошення саудитів.

– Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоби продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи, – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ КНР.

Веньбін зазначив, що Пекін готується відправити представника у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідував Київ і Москву.

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Джерело: Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China

Війна в Україні, Китай, МЗС, Саудівська Аравія
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