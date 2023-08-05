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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Что-то снова происходит: в России сообщают о взрывах в двух областях

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В Тульской и Калужской областях России сообщают о взрывах. Российские Telegram-каналы со ссылкой на слова очевидцев пишут, что таких взрывов могло быть несколько.

Сообщается, что громкие взрывы слышали жители Алексинского района Тульской области.

На видео, которые публикуют оттуда, видны характерные следы в небе.

— Что-то сейчас происходит, мы не понимаем. Взрывы, взрывы, взрывы. Что-то снова происходит, — говорит женский голос на одном из видео.

Также женщина заявила на видео, что было около пяти взрывов.

Официальной информации о том, что произошло в России, не было.

Telegram-канал Mash сообщил, что по их информации, причиной звуков взрывов в Тульской области стал якобы плановый пролет военной авиации. А никаких чрезвычайных ситуаций в регионе якобы не было.

Некоторые Telegram-каналы предполагают, что россияне сбивали свои же ракеты, которые выпустили по Украине во время вечерней ракетной террористической атаки 5 августа.

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