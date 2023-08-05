Щось знову відбувається: у Росії повідомляють про бавовну у двох областях

У Тульській та Калузькій областях Росії повідомляють про вибухи. Російські Telegram-канали з посиланням на слова очевидців пишуть, що таких вибухів могло бути кілька.

Повідомляється, що гучні вибухи чули мешканці Алєксінського району Тульської області.

На відео, які публікують звідти, видно характерні сліди в небі.

— Щось зараз відбувається, ми не розуміємо. Вибухи, вибухи, вибухи. Щось знову відбувається, – каже жіночий голос на одному з відео.

Також жінка заявила на відео, що було близько п’яти вибухів.

Офіційної інформації про те, що сталося у Росії, не було. Telegram-канал Mash повідомив, що за їхньою інформацією, причиною звуків вибухів у Тульській області став нібито плановий проліт військової авіації. А жодних надзвичайних ситуацій у регіоні не було.

Деякі Telegram-канали припускають, що росіяни збивали свої ж ракети, які випустили по Україні під час вечірньої ракетної терористичної атаки 5 серпня.

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