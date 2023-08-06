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Татьяна Забожко, редактор ленты

На Москву снова летел беспилотник: что говорит мэр Собянин

Москва
Фото: Getty Images

Около 11:00 6 августа в сторону Москвы снова летел беспилотник.

Мэр российской столицы Сергей Собянин утверждает, что “попытка прорыва беспилотника на Москву” якобы была неудачной.

– На подлете силами ПВО БпЛА было уничтожено. Военные – молодцы, – похвастался Собянин.

Правда, до появления “успокаивающего” сообщения от мэра Москвы в аэропорту Внуково был введен план Ковра, который объявляют, когда в небе фиксируют неизвестные или опасные объекты.

Из-за этого было задержано 11 рейсов на вылет и 15 – на прилет.

Безпілотники, Дрони, Москва, РФ
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