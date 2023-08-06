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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

На Москву знову летів безпілотник: що каже мер Собянін

Москва
Фото: Getty Images

Близько 11:00 6 серпня у бік Москви знову летів безпілотник.

Мер російської столиці Сергій Собянін переконує, що “спроба прориву безпілотника на Москву” буцімто була невдалою.

– На підльоті силами ППО БпЛА було знищено. Військові – молодці, – похвалився Собянін.

У Міноборони Росії стверджують, що дрон ліквідували об 11:27 на території Подільського району Московської області.

Постраждалих та руйнувань буцімто немає.

Щоправда, до появи цих “заспокійливих” повідомлень в аеропорту Внуково було запроваджено план Килим, який запроваджується, коли в небі фіксують невідомі або небезпечні об’єкти.

Через це було затримано 11 рейсів на виліт та 15 – на приліт.

Безпілотники, Дрони, Москва, РФ
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