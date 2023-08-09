В Москву ночью летели два беспилотника
Ночью 9 августа в Москву направлялись два беспилотника.
О “попытке пролета в город” двух БпЛА в 03:16 сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
Оба дрона, уверял городской глава столицы РФ, сбила противовоздушная оборона.
Один – якобы в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.
– Пока информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте, – отчитывался среди ночи Сергей Собянин.
В Минобороны России вышли на связь только час спустя.
Там также заявили об уничтожении двух дронов над территорией Московской области.
Пострадавших и разрушений, утверждают в российском оборонном ведомстве, нет.
Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, Минобороны России
Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.Наталья Луценко, Оксана Лотоцкая