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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Москву ночью летели два беспилотника

Москва
Фото: Getty Images

Ночью 9 августа в Москву направлялись два беспилотника.

О “попытке пролета в город” двух БпЛА в 03:16 сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

Оба дрона, уверял городской глава столицы РФ, сбила противовоздушная оборона.

Один – якобы в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.

– Пока информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте, – отчитывался среди ночи Сергей Собянин.

В Минобороны России вышли на связь только час спустя.

Там также заявили об уничтожении двух дронов над территорией Московской области.

Пострадавших и разрушений, утверждают в российском оборонном ведомстве, нет.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, Минобороны России 

Безпілотники, Взрыв, Дрони, Москва
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