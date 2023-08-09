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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

До Москви вночі летіли два безпілотники

Москва
Фото: Getty Images

Уночі 9 серпня до Москви прямували два безпілотники.

Про “спробу прольоту до міста” двох БпЛА о 03:16 повідомляв мер Москви Сергій Собянін.

Обидва дрони, запевняв міський голова столиці РФ, збила протиповітряна оборона.

Один – буцімто в районі Домодєдово, другий – у районі Мінського шосе.

–  Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає. Екстрені служби працюють на місці, – звітував серед ночі Сергій Собянін.

У Міноборони Росії вийшли на зв’язок лише через годину.

Там теж заявили про знищення двох дронів над територією Московської області.

Постраждалих та руйнувань, переконують в російському оборонному відомстві, немає.

Джерело: мер Москви Сергій Собянін, Міноборони Росії 

Безпілотники, Вибух, Дрони, Москва
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