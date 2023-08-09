Экс-командующий НАТО объяснил промедление Запада с отправкой F-16 Украине
Подготовка к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 замедляется, поскольку некоторые страны боятся провоцировать российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщил бывший Верховный командующий объединенных сил НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав в интервью Голосу Америки.
По его словам, многие страны, в частности европейские союзники, уже готовы начать учения, однако основное замедление этого процесса происходит внутри Соединенных Штатов.
— Есть сдержанность относительно быстрых действий из-за опасений, что Путин может вызвать определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 — это как раз тот случай, — сказал Бридлав.
Он отметил, что в вопросе предоставления Украине истребителей российская политика запугивания Запада показала хорошую эффективность. И “хотя сухопутные войска Путина подводят его на поле боя, путинская война запугивания на сдерживание Запада имеет огромный успех”.
— И это то, над чем он упорно работает. Это запугивание привело к сдерживанию и замедлило такие вещи, как отправка F-16, — добавил генерал.
Ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Байден дал зеленый свет для обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский