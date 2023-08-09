Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Удар авиабомбой по центру переливания крови в Харьковской области: что известно
Тревогу не объявляли: в Киеве на левом берегу прогремел взрыв
Мощный пожар на элеваторе: что известно о трех сериях обстрелов Хмельницкой области
Взорвался в руках: на Харьковщине 11-летняя девочка погибла из-за планшета
Основа мирного соглашения. Участники саммита в Джидде договорились об уважении к целостности украинской территории — СМИ
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Экс-командующий НАТО объяснил промедление Запада с отправкой F-16 Украине

F-16
Фото: Depositphotos

Подготовка к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 замедляется, поскольку некоторые страны боятся провоцировать российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил бывший Верховный командующий объединенных сил НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав в интервью Голосу Америки.

По его словам, многие страны, в частности европейские союзники, уже готовы начать учения, однако основное замедление этого процесса происходит внутри Соединенных Штатов.

— Есть сдержанность относительно быстрых действий из-за опасений, что Путин может вызвать определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 — это как раз тот случай, — сказал Бридлав.

Он отметил, что в вопросе предоставления Украине истребителей российская политика запугивания Запада показала хорошую эффективность. И “хотя сухопутные войска Путина подводят его на поле боя, путинская война запугивания на сдерживание Запада имеет огромный успех”.

— И это то, над чем он упорно работает. Это запугивание привело к сдерживанию и замедлило такие вещи, как отправка F-16, — добавил генерал.

Ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Байден дал зеленый свет для обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16.

Читайте также
Высадились на левом берегу Херсонской области. ВСУ совершили рейд через Днепр — ISW
Українські військові, війна в Україні, військовослужбовці, ЗСУ

Источник: Голос Америки
Война в Украине, Винищувач F-16, Запад
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Прогресс есть, но он постепенный, медленный и не без трудностей — США о контрнаступлении Украины
Джон Кірбі
На Житомирщине СБУ задержала агента Кремля, женщина охотилась на ремонтные базы ВСУ
Экс-командующий НАТО объяснил промедление Запада с отправкой F-16 Украине
Украинские истребители Су-24 стали ночным кошмаром Путина и РФ пытается их уничтожить — СМИ
Су-24 ЗСУ
Мост снова перекрыли. В Крыму сообщают о взрывах
Вибух
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 09.08.2023
Deepstatemap
Видео
Самый опытный в мире оператор ПВО – украинец: уникальный опыт наших бойцов

Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

Орест Дрималовский
Ее ежедневно пытали: история женщины, которая пережила 7 месяцев плена
Экс-командующий НАТО объяснил промедление Запада с отправкой F-16 Украине
России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ
Экс-командующий НАТО объяснил промедление Запада с отправкой F-16 Украине
Готовимся к зиме! Что нужно знать об отопительном сезоне
Экс-командующий НАТО объяснил промедление Запада с отправкой F-16 Украине
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (08.08.2023)
Экс-командующий НАТО объяснил промедление Запада с отправкой F-16 Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь