Экс-командующий НАТО объяснил промедление Запада с отправкой F-16 Украине

Подготовка к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 замедляется, поскольку некоторые страны боятся провоцировать российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщил бывший Верховный командующий объединенных сил НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридлав в интервью Голосу Америки.

По его словам, многие страны, в частности европейские союзники, уже готовы начать учения, однако основное замедление этого процесса происходит внутри Соединенных Штатов.

— Есть сдержанность относительно быстрых действий из-за опасений, что Путин может вызвать определенные важные события. Как я уже говорил много раз, ситуация с F-16 — это как раз тот случай, — сказал Бридлав.

Он отметил, что в вопросе предоставления Украине истребителей российская политика запугивания Запада показала хорошую эффективность. И “хотя сухопутные войска Путина подводят его на поле боя, путинская война запугивания на сдерживание Запада имеет огромный успех”.

— И это то, над чем он упорно работает. Это запугивание привело к сдерживанию и замедлило такие вещи, как отправка F-16, — добавил генерал.

Ранее заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Байден дал зеленый свет для обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16.

Источник : Голос Америки

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