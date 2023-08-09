Екскомандувач НАТО пояснив зволікання Заходу з відправкою F-16 Україні
Підготовка до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 уповільнюється, оскільки деякі країни бояться провокувати російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомив колишній Верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі, американський генерал у відставці Філіп Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.
За його словами, багато країн, зокрема європейські союзники, вже готові розпочати навчання, однак основне уповільнення цього процесу відбувається всередині Сполучених Штатів.
– Є стриманість щодо швидких дій через побоювання, що Путін може спричинити певні важливі події. Як я вже казав багато разів, ситуація з F-16 – це якраз той випадок, – сказав Брідлав.
Він зазначив, що у питанні надання Україні винищувачів російська політика залякування Заходу показала хорошу ефективність. І “хоча сухопутні війська Путіна підводять його на полі бою, путінська війна залякування на стримування Заходу має шалений успіх”.
– І це те, над чим він наполегливо працює. Це залякування призвело до стримування і сповільнило такі речі, як надсилання F-16, – додав генерал.
Раніше заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Байден дав зелене світло для навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський