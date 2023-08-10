Работал на разведку России: сотрудника Бундесвера подозревают в шпионаже

В среду, 9 августа, Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте работника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России.

Мужчина по имени Томас Г. (Thomas H.) мог работать на российскую разведку через, в частности, посольство РФ в Берлине.

Его задержали 27 июля в городе Кобленц на западе Германии, в квартире и на рабочем месте провели обыск.

Подозреваемый работал в Федеральном управлении Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке.

— В мае 2023 года он обратился в российское генконсульство в Бонне и российское посольство в Берлине и предложил свое сотрудничество. Он передавал им информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности, для дальнейшей передачи ее российской разведке, — заявили в прокуратуре.

Расследование в отношении Томаса Г. проводилось в тесной координации с военной разведкой и Федеральной службой защиты конституции Германии (BfV).

Недавно стало известно, что в Польше задержали уже 16-го подозреваемого в участии в российской шпионской сети.

По данным следствия, 39-летний гражданин Беларуси участвовал в разведке военных объектов и портов, а также проводил пропагандистскую деятельность в пользу РФ. Его взяли под стражу.

Источник : Deutsche Welle

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