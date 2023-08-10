Работал на разведку России: сотрудника Бундесвера подозревают в шпионаже
В среду, 9 августа, Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте работника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России.
Мужчина по имени Томас Г. (Thomas H.) мог работать на российскую разведку через, в частности, посольство РФ в Берлине.
Его задержали 27 июля в городе Кобленц на западе Германии, в квартире и на рабочем месте провели обыск.
Подозреваемый работал в Федеральном управлении Бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке.
— В мае 2023 года он обратился в российское генконсульство в Бонне и российское посольство в Берлине и предложил свое сотрудничество. Он передавал им информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности, для дальнейшей передачи ее российской разведке, — заявили в прокуратуре.
Расследование в отношении Томаса Г. проводилось в тесной координации с военной разведкой и Федеральной службой защиты конституции Германии (BfV).
Недавно стало известно, что в Польше задержали уже 16-го подозреваемого в участии в российской шпионской сети.
По данным следствия, 39-летний гражданин Беларуси участвовал в разведке военных объектов и портов, а также проводил пропагандистскую деятельность в пользу РФ. Его взяли под стражу.
Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.Орест Дрималовский