Молдова после расследования о шпионах РФ сокращает количество российских дипломатов
Молдавское правительство заявило, что сократит численность дипломатов посольства России в Кишиневе, чтобы “было меньше людей, которые пытаются дестабилизировать Молдову”. Россия уже пригрозила последствиями.
Об этом решении заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску на заседании правительства, пишут молдавские Journal TV и NewsMaker.
— В течение многих лет мы были объектом определенной враждебной деятельности и политики со стороны России. Значительная часть из них была сделана через посольство, — отметил Попеску.
Он добавил, что дипломатические службы должны развивать хорошие отношения, а не действовать на дестабилизацию страны, поэтому молдавское правительство достигло согласия о необходимости ограничения количества аккредитованных дипломатов из России.
— Чтобы было меньше лиц, которые действуют для дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Я делаю это объявление сейчас. Представители посольства (России, — Ред.) уже проинформированы, — резюмировал министр.
В правительстве сообщили, что количество дипломатов и сотрудников, работающих в посольстве РФ в Кишиневе, сократят с 84 до 25 человек — то есть более чем втрое, передает Deschide.
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов уже пригрозил Молдове последствиями:
— Те, кто принимал такие решения, должны понимать, какие для них это будет иметь последствия.
Напомним, что накануне появилось расследование молдавских журналистов о шпионских действиях РФ, в котором отмечалось, что на крыше посольства РФ в Молдове увеличивается количество тарелок и устройств для слежения.
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