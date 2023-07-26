Молдова после расследования о шпионах РФ сокращает количество российских дипломатов

Молдавское правительство заявило, что сократит численность дипломатов посольства России в Кишиневе, чтобы “было меньше людей, которые пытаются дестабилизировать Молдову”. Россия уже пригрозила последствиями.

Об этом решении заявил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску на заседании правительства, пишут молдавские Journal TV и NewsMaker.

— В течение многих лет мы были объектом определенной враждебной деятельности и политики со стороны России. Значительная часть из них была сделана через посольство, — отметил Попеску.

Он добавил, что дипломатические службы должны развивать хорошие отношения, а не действовать на дестабилизацию страны, поэтому молдавское правительство достигло согласия о необходимости ограничения количества аккредитованных дипломатов из России.

— Чтобы было меньше лиц, которые действуют для дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Я делаю это объявление сейчас. Представители посольства (России, — Ред.) уже проинформированы, — резюмировал министр.

В правительстве сообщили, что количество дипломатов и сотрудников, работающих в посольстве РФ в Кишиневе, сократят с 84 до 25 человек — то есть более чем втрое, передает Deschide.

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов уже пригрозил Молдове последствиями:

— Те, кто принимал такие решения, должны понимать, какие для них это будет иметь последствия.

Напомним, что накануне появилось расследование молдавских журналистов о шпионских действиях РФ, в котором отмечалось, что на крыше посольства РФ в Молдове увеличивается количество тарелок и устройств для слежения.

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