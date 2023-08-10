Працював на розвідку Росії: співробітника Бундесверу підозрюють у шпигунстві

У середу, 9 серпня, Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про арешт працівника Бундесверу за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Чоловік на ім’я Томас Г. (Thomas H.) міг працювати на російську розвідку через, зокрема, посольство РФ у Берліні.

Його затримали 27 липня в місті Кобленц на заході Німеччини, у квартирі та на робочому місці провели обшук.

Підозрюваний працював у Федеральному управлінні Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки.

– У травні 2023 року він звернувся до російського генконсульства в Бонні та російського посольства в Берліні та запропонував свою співпрацю. Він передавав їм інформацію, отриману під час своєї професійної діяльності, для подальшого передання її російській розвідці, – заявили у прокуратурі.

Розслідування щодо Томаса Г. проводилося в тісній координації з військовою розвідкою та Федеральною службою захисту конституції Німеччини (BfV).

Нещодавно стало відомо, що у Польщі затримали вже 16-го підозрюваного в участі у російській шпигунській мережі.

За даними слідства, 39-річний громадянин Білорусі брав участь у розвідці військових об’єктів і портів, а також проводив пропагандистську діяльність на користь РФ. Його взяли під варту.

Джерело : Deutsche Welle

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