В Польше задержали еще одного российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW ) задержало уже 16-го подозреваемого в участии в российской шпионской сети.

Как сообщает издание Wgospodarce.pl, он является 39-летним гражданином Беларуси.

Мужчина участвовал в разведке военных объектов и портов, а также проводил пропагандистскую деятельность в пользу России. Его уже взяли под стражу.

Подозреваемый несколько лет проживал на территории РФ. В 2008-2010 годах работал в Москве, а затем переехал в Санкт-Петербург. В России отбыл шестилетний срок заключения.

В Польшу он приехал в 2021 году и связался с координатором шпионской сети.

В пресс-службе польского Министерства внутренних дел напомнили, что ранее по этому делу были задержаны 15 человек. Все они арестованы по решению суда.

Деятельность шпионов заключалась в разведке военных объектов и критической инфраструктуры в Польше, мониторинге и документировании транспортировки военной и гуманитарной помощи для Украины.

Также группа готовилась к пуску под откос поездов, которые везли помощь Украине, поджогов имущества, автомобилей и избиения людей.

Членам шпионской сети инкриминируют пропагандистскую деятельность, направленную на разжигание в Польше настроений, направленных против украинского народа и против помощи Польши Украине.

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