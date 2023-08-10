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Татьяна Забожко, редактор ленты

Становится традицией: мэр Москвы снова пожаловался на атаку беспилотников

кремль
Фото: Pexels

Около четырех утра 10 августа в Москву снова якобы направлялись два беспилотника.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Один БпЛА, по заверению Собянина, противовоздушная оборона якобы сбила в Калужской области, второй – в районе Центральной кольцевой автодороги.

Впоследствии в Минобороны России уточнили, что один дрон ПВО якобы приземлила в небе над Малоярославским районом Калужской области, а другой – над территорией Одинцовского района Московской области.

К слову, было неспокойно ночью и в подмосковном Домодедово.

Там, по свидетельству росСМИ, после взрыва баллонов с газом огнем охватило автосервис.

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, Минобороны России

Безпілотники, Дрони, Москва
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Они держат наше небо. ПВО – эта аббревиатура теперь знакома каждому украинцу. Произнося ее, мы чувствуем уважение, безграничную благодарность и гордость. В начале российского вторжения наши воины, имея в своем арсенале устаревшие советские системы, не дали оккупантам захватить украинское небо. А теперь еще и овладели ведущими разработками армий НАТО. От норвежских Nasams, блестяще проявивших себя в Украине, до американских Petriot, сбивающих баллистические и сверхзвуковые ракеты.

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