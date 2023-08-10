Становится традицией: мэр Москвы снова пожаловался на атаку беспилотников

Около четырех утра 10 августа в Москву снова якобы направлялись два беспилотника.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Один БпЛА, по заверению Собянина, противовоздушная оборона якобы сбила в Калужской области, второй – в районе Центральной кольцевой автодороги.

Впоследствии в Минобороны России уточнили, что один дрон ПВО якобы приземлила в небе над Малоярославским районом Калужской области, а другой – над территорией Одинцовского района Московской области.

К слову, было неспокойно ночью и в подмосковном Домодедово.

Там, по свидетельству росСМИ, после взрыва баллонов с газом огнем охватило автосервис.

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин, Минобороны России

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